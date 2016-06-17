搜寻团队打捞到埃航失事客机的一个黑匣子

特朗普警告德国宝马 在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透开罗6月16日 （记者 Lin Noueihed/Ahmed Aboulenein） - 搜索队伍周四找到埃航MS804失事客机的驾驶舱话音记录器，这对寻求解释客机坠海的调查人员来说是一个突破。
失事的空客A320是在5月19日从巴黎飞往开罗途中坠入地中海。
之后搜索队伍争分夺秒地查找残骸位置，并寻找机上的两个黑匣子。黑匣子对解释客机失事原因至关重要。
埃及的调查委员会在声明中称，深海搜索（Deep Ocean Search）旗下的一艘船只被迫分阶段打捞该设备，因其受损严重，但可获得设备的数据存储部件。
“该船的设备得以打捞包含数据存储部件的部分。而数据存储部件被视为黑匣子最重要的部分。”声明称。
埃及公诉人指示将该设备交由埃及飞行事故调查人员进行分析。
两艘专业船只仍继续搜寻包含飞行数据记录仪的第二个黑匣子。他们尚未侦测到从该设备信标发出的信号，但已确认残骸主要部分的位置。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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