搜寻团队打捞到埃航失事客机的一个黑匣子

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗6月17日 （记者 Lin Noueihed/Ahmed Aboulenein） - 搜索队伍周四找到埃航MS804失事客机的驾驶舱话音记录器，这对寻求解释客机坠海的调查人员来说是一大突破。
失事的空客A320是在5月19日从巴黎飞往开罗途中坠入地中海。
之后搜索队伍争分夺秒地查找残骸位置，并寻找机上的两个黑匣子。黑匣子对解释客机失事原因至关重要。
埃及的调查委员会在声明中称，深海搜索（Deep Ocean Search）旗下的一艘船只被迫分阶段打捞该设备，因其受损严重，但可获得设备的数据存储部件。
“该船的设备得以打捞包含数据存储部件的部分。而数据存储部件被视为黑匣子最重要的部分。”声明称。
埃及公诉人指示将该设备交由埃及飞行事故调查人员进行分析。
两艘专业船只仍继续搜寻包含飞行数据记录仪的第二个黑匣子。他们尚未侦测到从该设备信标发出的信号，但已确认残骸主要部分的位置。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑