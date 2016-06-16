埃航失事客机残骸的主要位置已获确认

路透开罗6月15日 - 埃及主导的调查委员会周三称，深海搜索（Deep Ocean Search）旗下的一艘船只已经确认埃航失事客机残骸的主要位置。

埃及政府雇用的搜索船John Lethbridge正在争分夺秒查找“黑匣子”的所在位置。调查人员称，黑匣子可帮助解释失事客机坠毁的原因。

飞行数据记录仪信标最早可能在6月24日停止发送水下定位信号。

搜索船向调查人员提供了客机残骸的首批图像。调查委员会发表声明称，搜索船上的一支调查队与调查人员现在将绘制残骸分布位置图。

目前尚不清楚已发现失事客机的哪些部件，亦不了解两个记录仪是否在附近。

调查委员会的声明称，在检察官完成“标准程序”后，此前收集的残骸亦将交给该委员会。检察官目前保留这些残骸作为司法证据。（完）