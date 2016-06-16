埃航失事客机残骸的主要位置已获确认

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透开罗6月15日 - 埃及主导的调查委员会周三称，深海搜索（Deep Ocean Search）旗下的一艘船只已经确认埃航失事客机残骸的主要位置。
埃及政府雇用的搜索船John Lethbridge正在争分夺秒查找“黑匣子”的所在位置。调查人员称，黑匣子可帮助解释失事客机坠毁的原因。
飞行数据记录仪信标最早可能在6月24日停止发送水下定位信号。
搜索船向调查人员提供了客机残骸的首批图像。调查委员会发表声明称，搜索船上的一支调查队与调查人员现在将绘制残骸分布位置图。
目前尚不清楚已发现失事客机的哪些部件，亦不了解两个记录仪是否在附近。
调查委员会的声明称，在检察官完成“标准程序”后，此前收集的残骸亦将交给该委员会。检察官目前保留这些残骸作为司法证据。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。