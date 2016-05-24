埃航失事客机搜寻任务艰巨 专家诟病航空业监管效率

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎/开罗5月23日（记者 Tim Hepher/Ahmed Aboulenein） - 埃航失事客机黑匣子搜寻行动面临技术挑战，航空专家将其归咎于监管方对之前空难的反应太过迟缓。

2014年3月马航MH370客机失联后，各方在印度洋的搜寻行动已接近尾声，飞机仍下落不明。当前已开始在地中海展开对埃航失事客机的搜寻行动，但该行业看来并未吸取以往空难的教训。

飞机黑匣子电池寿命仅约30天，搜寻队伍必须争取在电池耗尽前找到黑匣子，他们在埃及亚历山大港以北的海域搜寻范围达1.7万平方公里。

继之前发生客机坠海灾难后，监管方同意增强黑匣子信标信号的传输时间和范围，以提高找到证据的几率，并预防未来类似灾难。

当初是法国调查人员率先在2009年底，也就是法航客机坠毁大西洋六个月后，建议将黑匣子信标信号传输时间延长至90天。

但这要等到2018年才生效。

关于延长黑匣子电池寿命和增强信标信号传输时间及范围的措施迟迟不落实，受到很多专家的批评，其中包括法国航空事故调查局前局长特罗阿德克（Jean-Paul Troadec）。该机构目前在协助搜寻埃航失事客机。

“电池问题很丢脸，”特罗阿德克对路透表示，“安装新电池轻而易举，没理由要等到2018年。”

“你能想象到，30天期限带来多大压力。”

制造商则称，要落实这些建议措施并非轻而易举的事。

目前埃航客机的搜寻行动面临严峻挑战，因其残骸可能在地中海最深的海底区域，深度可能为2,000-3,000米。

2009年时，BEA曾建议黑匣子制造商增加一个新的、较低频率，这样信号可以传得更远，通常最早到达现场的军舰就更容易捕获信号。

欧洲航空安全局（EASA）已要求客机从2019年起安装能使信号传送更远的设备，但这距离当初提出这种变化已近10年之久。

很多人认为，这种进展迟缓的情况突显航空业面临的监管问题。(完)