法国外长称法计划派出船只和飞机帮助搜索失踪埃航客机

路透巴黎5月19日 - 法国外长艾罗周四表示，法国计划派出搜救船只和飞机，帮助搜寻一架在由巴黎飞往开罗途中失踪的埃航飞机。该机上有15名法国公民。

“需要采取一切措施找到该客机，所以我们联络埃及当局...我们正在动员并准备派出我们的军方设施，飞机和船只，寻找这架飞机，”艾罗在同总统奥朗德举行会议后对媒体表示。