法国外长称法计划派出船只和飞机帮助搜索失踪埃航客机

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴黎5月19日 - 法国外长艾罗周四表示，法国计划派出搜救船只和飞机，帮助搜寻一架在由巴黎飞往开罗途中失踪的埃航飞机。该机上有15名法国公民。
“需要采取一切措施找到该客机，所以我们联络埃及当局...我们正在动员并准备派出我们的军方设施，飞机和船只，寻找这架飞机，”艾罗在同总统奥朗德举行会议后对媒体表示。
法国交通部长Alain Vidalies则表示，失踪的A320客机上没有载货。(完)
(编译 王洋; 审校 张若琪)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。