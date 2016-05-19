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时事要闻 | 2016年 5月 19日 星期四 15:40 BJT

法国外长称法计划派出船只和飞机帮助搜索失踪埃航客机

路透巴黎5月19日 - 法国外长艾罗周四表示，法国计划派出搜救船只和飞机，帮助搜寻一架在由巴黎飞往开罗途中失踪的埃航飞机。该机上有15名法国公民。

“需要采取一切措施找到该客机，所以我们联络埃及当局...我们正在动员并准备派出我们的军方设施，飞机和船只，寻找这架飞机，”艾罗在同总统奥朗德举行会议后对媒体表示。

法国交通部长Alain Vidalies则表示，失踪的A320客机上没有载货。(完)

(编译 王洋; 审校 张若琪)

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