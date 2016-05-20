埃航消失航班残骸仍未找到 不排除恐袭可能性

一架从巴黎飞往开罗的航班周四在地中海上空从雷达上消失，机上载有乘客和机组人员共66人。埃及航空称，这架飞机载有10名机组人员和56名乘客，包括一名儿童和两名婴儿。埃及表示不排除这是一桩恐怖袭击事件的可能性。埃及总理伊斯梅尔称，现在排除任何坠机原因还为时过早；埃及民航部长称，这架飞机遭遇恐怖袭击的可能性大于技术故障。路透