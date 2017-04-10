埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。
伊斯兰国(IS)声称为这些袭击事件负责，袭击还导致逾100人受伤。一周后埃及将迎来科普特复活节(Coptic Easter)，教宗方济各(Pope Francis)计划本月稍晚造访埃及。
这是伊斯兰国针对少数宗教派的又一起袭击事件，也是对埃及总统塞西(Abdel Fattah al-Sisi)的挑战。塞西曾承诺保护少数宗教派，作为其对抗极端主义的部分举措。
第一宗炸弹攻击事件发生在开罗以北约100公里处的坦塔市，当时圣乔治教堂正在进行棕枝主日仪式。埃及卫生部表示，事件造成至少27人死亡、至少78人受伤。
卫生部称，仅数小时之后，亚历山大的圣马可仕教堂也发生爆炸，造成17人死亡，其中三名死者为警官，并且有48人受伤。
埃及内政部表示，圣马可仕教堂发生爆炸时，科普特基督教大主教Tawadros正在主持弥撒但没有受伤。(完)
(编译 陈宗琦/李婷仪；审校 李爽/徐文焰)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)