埃及两城市教堂遭炸弹袭击导致44死 伊斯兰国宣称负责

路透坦塔市/开罗4月10日 - 埃及城市坦塔与亚历山大的两个教堂在星期日棕枝主日遭爆炸袭击，造成至少44人死亡，引发基督教徒的愤怒与恐惧，并促使埃及当局部署军队，同时宣布进入为期三个月的紧急状态。

伊斯兰国(IS)声称为这些袭击事件负责，袭击还导致逾100人受伤。一周后埃及将迎来科普特复活节(Coptic Easter)，教宗方济各(Pope Francis)计划本月稍晚造访埃及。

这是伊斯兰国针对少数宗教派的又一起袭击事件，也是对埃及总统塞西(Abdel Fattah al-Sisi)的挑战。塞西曾承诺保护少数宗教派，作为其对抗极端主义的部分举措。

第一宗炸弹攻击事件发生在开罗以北约100公里处的坦塔市，当时圣乔治教堂正在进行棕枝主日仪式。埃及卫生部表示，事件造成至少27人死亡、至少78人受伤。

卫生部称，仅数小时之后，亚历山大的圣马可仕教堂也发生爆炸，造成17人死亡，其中三名死者为警官，并且有48人受伤。

埃及内政部表示，圣马可仕教堂发生爆炸时，科普特基督教大主教Tawadros正在主持弥撒但没有受伤。(完)