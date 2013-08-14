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时事要闻 | 2013年 8月 14日 星期三 14:24 BJT

埃及安全部队攻击开罗支持穆尔西的抗议者阵营 15人丧生

路透开罗8月14日 - 据路透目击者和埃及国家新闻社称，埃及安全部队开始驱赶开罗的抗议者；抗议人群要求让被罢免的埃及总统穆尔西重新上台。

在开罗东北部最大的一个抗议聚集地，安全部队发射了催泪瓦斯。目击者称已有15人在驱赶行动中丧生。

目前尚未获得官方证实这些死亡消息。(完)

(编译 隋芬; 审校 于春红)

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