埃及安全部队攻击开罗支持穆尔西的抗议者阵营 15人丧生

中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火 未影响正常生产--微博
路透北京4月13日 - 据“中国石化茂名石化公司”官方微博周四称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。
路透开罗8月14日 - 据路透目击者和埃及国家新闻社称，埃及安全部队开始驱赶开罗的抗议者；抗议人群要求让被罢免的埃及总统穆尔西重新上台。
在开罗东北部最大的一个抗议聚集地，安全部队发射了催泪瓦斯。目击者称已有15人在驱赶行动中丧生。
目前尚未获得官方证实这些死亡消息。(完)
(编译 隋芬; 审校 于春红)
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路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。