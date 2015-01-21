专访：中国一嗨租车料未来2-3年保持50%增速 专车新政带来机会

焦点：英国出口企业认为英镑贬值并未带来什么长期好处
路透谢菲尔德5月9日 - 85%客户在英国以外的谢菲尔德Gripple公司，应该会因英镑自从去年退欧公投以来大幅贬值而欣喜，因为这意味着每笔海外销售都会为其带来更多的英镑。
作者 林琦
路透上海1月21日 - 尽管中国经济减速，但国内第二大租车公司--一嗨租车高层对公司业务前景持乐观态度，预期未来两三年公司收入仍能保持50%左右的增速，而最近中国的专车业务新政策、公务用车改革等都将给公司带来一些新的业务增长点。
公司董事长兼首席执行官（CEO）章瑞平近日在接受路透专访时指出，以国外经验来看，租车业在经济上升及下降周期都将获益，未来几年国内租车业平均增速将达20%。而作为行业领先企业，一嗨能够实现更快增速。规模扩张效应及多个新业务机会，将有助于公司向实现盈利目标更快迈进。
“2015年我们将平衡好高速增长和盈利性。”他指出，专车政策、公车改革以及公司本身车队扩张带来的规模效应等利好因素，对公司盈利前景有很大帮助。
按国内外租车业惯例，当车队高速扩张时所增加的车辆折旧等成本高于同期业务利润，公司将出现亏损。一旦规模超过平衡点后，公司将会转入盈利期。据一嗨租车去年三季报，当期公司净收入增长48.4%至2.2亿元人民币，而净亏损缩减三成至2,690万元。
去年11月，公司在纽约交易所实现首次公开发行上市（IPO），融资约1.2亿美元。
他说，从国际同行来看，赫兹（Hertz)和安飞士都能持续盈利，而国内同行神州租车近期也宣布盈利，这些都证明租车公司是具备盈利可能性的。
“一旦停止扩张，随时都可以盈利，”他说，既能高速成长，又能保持盈利，是公司未来的目标。根据公司规划，至少未来两三年内，一嗨的车队规模仍会保持50%的年增速。
去年三季度末一嗨车队规模达18,159辆车，同比增长59.9%。而国内最大租车公司神州租车去年6月末车队规模达52,498辆，去年上半年神州租车已扭转之前的连续多年亏损，录得2.18亿元盈利。
**新业务机会**
除了传统的租车业务外，近阶段政策面的变化亦给一嗨带来更多的业务机会。中国交通部近日对市场广泛争论的专车业务下了定义，允许租车公司及驾驶员劳务公司携手叫车软件公司提供专车服务，以作为出租车行业的补充，而私家车禁止参与运营。
国内两大叫车软件--快的打车和滴滴打车，近年来积极促销其专车服务，引入社会车辆提供质优价高的短时租车服务，与现有出租车市场产生一定冲突，南京等多地出租车司机罢工，交通部近日对打车软件平台推出的专车服务作出特别说明。
章瑞平指出，一嗨本身就有提供车辆及驾驶员的专享租车服务，不过之前因国内政策不清，这项业务基本是面对大型企业客户，目前该项专车服务已为公司贡献三成营收。在个人专车业务政策厘清后，一嗨未来可以与叫车软件进行合作，提高公司车辆运营效率。
“我们原来只是做B2B业务，现在可以同时进行B2C业务了。”他说，车辆和驾驶员是现成的，公司可以利用闲余的资源，接下一些个人专车业务的订单，有助于提高公司收入和毛利。
他说，与打车软件平台的合作将不仅限于公司参股的快的打车。“合作不是排他的，相互看需求，合作条件也是宽松的。”
快的打车是国内互联网巨头阿里巴巴、老虎基金等支持，一嗨曾向其投资2,500万美元，近期快的打车获得阿里巴巴、软银等共计6亿美元的新一轮融资。而滴滴打车由国内另一互联网巨头腾讯支持。
章瑞平还介绍，一嗨近期还获得中央直属机构及中央企业、北京市等地方政府的公务用车租赁单位资格。随着政府公务用车的改革，未来公司向政府机关及大型国企提供出租车辆的业务机会将增多。
中国政府正积极推进各级机关的公车改革，争取在2015年底完成地方公务用车制度改革。总体原则取消一般公务用车，原有公务车辆将拍卖或出售。普通公用出行方式由公务人员自行选择，实行社会化提供。
一嗨租车近日还在尝试作为中介推动个人对个人（P2P）的租车服务。个人出租闲余车辆在国内有巨大的需求，但因国内信用缺失及对陌生人难以信任，P2P租车难以推广。而一嗨希望在其中扮演类似“房产中介”角色，利用公司现有网点及专业服务人员，推广P2P业务。（完）
(审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透谢菲尔德5月9日 - 85%客户在英国以外的谢菲尔德Gripple公司，应该会因英镑自从去年退欧公投以来大幅贬值而欣喜，因为这意味着每笔海外销售都会为其带来更多的英镑。
路透伦敦5月8日 - 去年12月，对于追踪全球政经风险的大型金融投资者而言，2017年交投主题之一便是欧洲民粹主义盛行及其可能对欧元未来造成的威胁。
路透5月9日 - 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。