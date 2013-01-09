EIA称未来两年美国原油产量将增长近25%

* 2013年美国原油产量料创有记录以来最大增幅

* 2013-2014年期间美国原油产量料增长近25%

* EIA大幅上修美国原油产量预估

路透纽约1月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二表示,2013年美国原油产量料创有记录以来的最大增幅,而且未来两年有望增长近25%.

EIA在月度短期能源前景展望报告中称,2013年美国原油日产量将增长90万桶,至730万桶.这较去年12月的预估高出30万桶.EIA是隶属于美国能源部的独立统计机构.

2014年美国原油日产量增幅料会略微收窄至60万桶,日产量升至790万桶,这将较2012年的640万桶增长23%.

EIA公布的最新预估为首次包含2014年.

如果EIA的预估准确,2011-2014年期间美国原油产量将大幅上升40%.这将较2010年初增长近50%,这支持了认为北美可能在2020年底之前实现能源独立的论断.

EIA主管Adam Sieminski称,随着北达科他州Bakken和德克萨斯州Eagle Ford油田产量在过去12个月大幅蹿升,美国产油商的产量进一步增加.

他警告称,2020年之后的长期前景暗示,美国页岩油田的产量可能会进入平稳期.但他说,可能分析师们仍低估了短期美国页岩油产量的潜力.

EIA在预测中称,美国原油产量增加将有助于未来两年油市供应充足.EIA称,2013年国际布兰特原油均价料小幅跌至每桶约105美元,去年为略低于112美元,2014年则料跌至每桶99美元.

美国西德克萨斯中质油2013年均价料为每桶89美元,2014年料为每桶91美元.

**全球供需**

EIA称,在中国和印度等快速发展国家的引领下,2013年全球石油日需求估计将增加90万桶,至9,010万桶,2014年预计将进一步增加140万桶.

2014年,发展中国家占全球石油总需求的比例有望首次突破50%,超过经济合作暨发展组织(OECD)成员国的消费量.

不过EIA指出,未来两年的全球石油供应料超过需求增长,迫使OPEC控制产量.

EIA称,2013年和2014年非OPEC国家原油日产量预计将分别增加140万和130万桶.不过该机构提醒,由于北美石油业快速成熟老化和地缘政治因素威胁供应,这一预估存在"相当大的变数".

EIA还称,OPEC原油日产量将继续维持逾3,000万桶的水平,以满足市场需求,但今年有可能将日产量削减约60万桶,以帮助平衡市场和支撑油价.(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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