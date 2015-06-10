EIA月报：预计石油产量下滑态势将延续至2016年初

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月9日 - 美国政府周二预估，预期中的国内石油产量下滑态势将略微比料想的更持久更深入，2016年年产量将遭遇八年来首度减少。
美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中预计，明年石油日产量将减少16万桶，降至927万桶。一个月前该机构还预计明年日产量增加2万桶。自2008年以来，美国石油产量逐年攀升。
不过，该机构将2015年美国原油日产量增幅预估，从53万桶上调至72万桶，因尽管油价自去年夏季以来已跌去一半，但今年第一季石油产量仍高于预估。
EIA主管Adam Sieminski在声明中称，生产“面对油价下跌所展现出来的韧性比很多人预计的都要强”。估计美国5月石油产量仍创下1972年以来的月度高位。
EIA表示，产量料从6月开始下降，直到2016年初，之后将恢复增长。一个月前，该机构还预计产量将从9月后恢复增长。
此外，EIA还上调了2015年美国石油需求增长预估至每日38万桶，高于上个月的34万桶；同时维持2016年需求增长预估为每日7万桶不变。
自去年6月以来，美国生产商迅速通过削减支出、削减工作岗位以及让国内逾半数的钻机闲置，来因应油价暴跌近60%。
EIA周一发布数据显示，今年7月美国最大页岩油业者产量下降趋势料将连续第三个月加剧，尽管油井生产率依然较高。(完)
(编译 艾茂林/许娜；审校 张涛/龚芳)
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