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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 00:48 BJT

EIA月报：EIA上调今明两年非OPEC产油国日产量预估

路透华盛顿8月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将非石油输出国组织(OPEC)国家2013年石油日产量预估上调至5,399万桶，之前的预估为5,394万桶。

EIA在其月度短期能源展望报告中将2014年非OPEC石油日产量预估上调至5,574万桶，之前的预估为5,553万桶。(完)

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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