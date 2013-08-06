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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 00:58 BJT

EIA月报:EIA上调今明两年美国石油日产量预估

路透华盛顿8月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中将美国2013年原油日产量预估上调至740万桶，之前的预估为731万桶。

EIA在月报中将美国2014年石油日产量预估上调至824万桶，之前的预估为809万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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