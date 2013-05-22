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货币新闻 | 2013年 5月 23日 星期四 07:34 BJT

EIA库存周报：美国上周汽油库存上升，驾驶高峰季节即将来临

路透纽约55月22日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，随着本周末假日迎来美国夏季驾驶高峰季节之际，上周美国汽油库存接近1999年以来同时期最高水准。

根据EIA的数据，上周美国汽油库存增加300万桶，至逾2.2亿桶，较上年同期高约10%。

交易商现预计，除非夏季假期驾车出行旺季到来后需求大幅提升，否则汽油价格将下跌。

RBOB指标汽油期货 合约上周五以来每加仑已经跌逾0.1美元，周三报每加仑2.82美元。

“随着我们进入需求旺季，汽油仍然是关注焦点，”Again Capital对冲基金经理John Kilduff称。

“这份报告偏空，因为汽油库存大幅增加。”

连最近几年关闭多家炼厂的东岸汽油库存都处于14年以来同时期高位，较上年高出1,000万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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