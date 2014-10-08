EIA调降明年全球石油需求增长预估

路透10月7日 - 能源资料协会(EIA)调降明年全球石油需求成长预估，并进一步调低石油输出国组织(OPEC)产量预估，表明明年油市将转向供应过剩。

EIA周二公布月报显示，将2014年全球石油日需求预估由前月的9,155万桶调降至9,147万桶。

如此一来，EIA目前预期的日消费量上升124万桶，比上月报告低10万桶，但仍超过2014年日均增幅预估100万桶。

在需求疲弱的背景下，该机构预计2015年OPEC石油和其他液态燃料日产量为3,551万桶，较上月预估低35万桶。

单就原油产量来说，EIA将每日产量预估下调30万桶至2,924万桶。9月时OPEC日产量近3,100万桶。

EIA几乎没有调整对美国原油产量前景的预估，该国原油产量一向高于预期。EIA预计2015年美国石油日产量为950万桶，而一个月前预计为953万桶。

EIA还将2015年布兰特油价预估下调至每桶101.67美元，此前预计为103美元。

“全球需求趋疲，带动北海布兰特近月期油价9月时平均跌至每桶97美元，这是逾两年来首个月跌破100美元均价，”EIA在报告中称。该机构预计2014年第四季布兰特原油价格平均将为98美元。

6月受中东局势动荡影响，布兰特油价一度触及高位，但过去两周回落，目前报每桶91.83美元。(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 龚芳)

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