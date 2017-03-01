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商品期货 | 2017年 3月 1日 星期三 08:24 BJT

EIA月报：美国12月原油日产量减少9.1万桶至878.3万桶

路透纽约2月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周二发布，美国12月原油日产量减少9.1万桶，至878.3万桶。

石油企业减少陆地开采活动，北达科他及德州产量分别较上年同期减少17.6%及5.8%。但离岸开采活动则增加，墨西哥湾日产量攀升7.7%至172.8万桶。

根据能源服务业者贝克休斯(Baker Hughes)，上周美国石油钻探业者的活跃钻机数连续第六周出现增加。

据EIA数据，美国10月及11月原油日产量均为上扬。(完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)
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