EIA月报：美国12月原油日产量减少9.1万桶至878.3万桶

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透纽约2月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周二发布，美国12月原油日产量减少9.1万桶，至878.3万桶。
石油企业减少陆地开采活动，北达科他及德州产量分别较上年同期减少17.6%及5.8%。但离岸开采活动则增加，墨西哥湾日产量攀升7.7%至172.8万桶。
根据能源服务业者贝克休斯(Baker Hughes)，上周美国石油钻探业者的活跃钻机数连续第六周出现增加。
据EIA数据，美国10月及11月原油日产量均为上扬。(完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
注：ILZSG是国际铅锌研究小组的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
ILZSG为国际铅锌研究小组 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选