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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 22:42 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶

路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。

EIA公布，上周美国原油库存减少364.1万桶，市场预估为减少166.1万桶。

美国原油交割地库欣库存减少120万桶。

EIA数据显示，日炼油量增加34.7万桶。炼厂产能利用率上升1.2个百分点。

美国汽油库存增加336.9万桶，市场预估为减少102.0万桶。

美国上周馏分油库存增加265.1万桶，市场预估为减少103.7万桶。

上周美国原油日进口量增加51.5万桶。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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