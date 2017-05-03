版本:
中国
货币新闻 | 2017年 5月 3日 星期三 22:37 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少93.0万桶，预估为减少233.3万桶

路透5月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存意外减少，汽油库存增幅小于预期。

EIA公布，上周美国原油库存减少93.0万桶，市场预估为减少233.3万桶。

美国原油交割地库欣库存减少72.8万桶。

EIA数据显示，日炼油量减少10.8万桶。炼厂产能利用率下降0.8个百分点。

美国汽油库存增加19.1万桶，市场预估为增加132.2万桶。

美国上周馏分油库存减少56.2万桶，市场预估为增加72.3万桶。

上周美国原油日进口量减少3.4万桶。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐