EIA库存周报：美国上周原油库存减少93.0万桶，预估为减少233.3万桶

《技术解析》美国原油可能将进一步涨至52.53美元

上述阻力位由1月3日高点55.24美元至5月5日低点43.76美元跌势的61.8%费波纳奇回档位构成。下道阻力将在52.53美元，若升破则可能打开升向55.24美元的通道。