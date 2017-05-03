EIA库存周报：美国上周原油库存减少93.0万桶，预估为减少233.3万桶

香港金融：套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金持稳--金管局
路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。
路透5月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存意外减少，汽油库存增幅小于预期。
EIA公布，上周美国原油库存减少93.0万桶，市场预估为减少233.3万桶。
美国原油交割地库欣库存减少72.8万桶。
EIA数据显示，日炼油量减少10.8万桶。炼厂产能利用率下降0.8个百分点。
美国汽油库存增加19.1万桶，市场预估为增加132.2万桶。
美国上周馏分油库存减少56.2万桶，市场预估为增加72.3万桶。
上周美国原油日进口量减少3.4万桶。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
上述阻力位由1月3日高点55.24美元至5月5日低点43.76美元跌势的61.8%费波纳奇回档位构成。下道阻力将在52.53美元，若升破则可能打开升向55.24美元的通道。