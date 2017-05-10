EIA库存周报：美国上周原油库存减少524.7万桶，预估为减少178.6万桶

《汇市简讯》美元/日圆略高于小时图一目均衡云区底部

0307GMT * 美元/日圆继续走势沉重，接近亚洲盘区间111.25-48的低端 * 下方有小时图一目均衡云区底部111.21，倾向于跌至111.00，下方有停止单 * 在小时图一目均衡云区下方，100小时移动均线在111.05提供技术支撑 * 反弹受限于位于111.36的55小时移动均线/小时图上一目均衡转换线 * 从111.85附近一路向上至112.00附近，列有大量卖单 * 11.4亿美元选择权到期，行权价格为111.25-30不等 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)