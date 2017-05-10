EIA库存周报：美国上周原油库存减少524.7万桶，预估为减少178.6万桶

标题新闻：断交风波后，卡塔尔主权财富基金在部分当地银行新增美元存款作为防范--银行人士
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路透5月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，馏分油库和汽油库存也下降。
EIA公布，上周美国原油库存减少524.7万桶，市场预估为减少178.6万桶。
美国原油交割地库欣库存减少43.8万桶。
EIA数据显示，日炼油量减少41.8万桶。炼厂产能利用率下降1.8个百分点。
美国汽油库存减少15.0万桶，市场预估为减少53.8万桶。
美国上周馏分油库存减少158.7万桶，市场预估为减少101.3万桶。
上周美国原油日进口量减少79.9万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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0307GMT * 美元/日圆继续走势沉重，接近亚洲盘区间111.25-48的低端 * 下方有小时图一目均衡云区底部111.21，倾向于跌至111.00，下方有停止单 * 在小时图一目均衡云区下方，100小时移动均线在111.05提供技术支撑 * 反弹受限于位于111.36的55小时移动均线/小时图上一目均衡转换线 * 从111.85附近一路向上至112.00附近，列有大量卖单 * 11.4亿美元选择权到期，行权价格为111.25-30不等 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。