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货币新闻 | 2017年 5月 10日 星期三 22:39 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存减少524.7万桶，预估为减少178.6万桶

路透5月10日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，馏分油库和汽油库存也下降。

EIA公布，上周美国原油库存减少524.7万桶，市场预估为减少178.6万桶。

美国原油交割地库欣库存减少43.8万桶。

EIA数据显示，日炼油量减少41.8万桶。炼厂产能利用率下降1.8个百分点。

美国汽油库存减少15.0万桶，市场预估为减少53.8万桶。

美国上周馏分油库存减少158.7万桶，市场预估为减少101.3万桶。

上周美国原油日进口量减少79.9万桶。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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