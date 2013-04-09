EIA下调今明两年全球石油日需求增幅预估

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透华盛顿4月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估下调5万桶，至96万桶。
EIA还将2014年全球石油日需求增长预估下调7万桶，至133万桶。(完)
(编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。