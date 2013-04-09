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国际财经 | 2013年 4月 10日 星期三 07:28 BJT

EIA下调今明两年全球石油日需求增幅预估

路透华盛顿4月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估下调5万桶，至96万桶。

EIA还将2014年全球石油日需求增长预估下调7万桶，至133万桶。(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)

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