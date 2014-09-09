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货币新闻 | 2014年 9月 10日 星期三 00:25 BJT

EIA月报：EIA下调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿9月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2014年全球石油日需求增长预估下调8万桶，至104万桶。

EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估下调6万桶，至134万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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