EIA月报：上调今年全球石油日需求增长预估，但下调明年增长预估

路透华盛顿9月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周三上调了今年全球石油日需求增长预估，但下调了明年的预估。

EIA在其月度预估中将今年全球原油日需求增长预估上调3万桶，至148万桶，但下调了明年全球原油日需求增长预估3万桶，至142万桶。(完)