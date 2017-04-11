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货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 00:04 BJT

EIA月报：EIA下调今年全球石油日需求增长预估，上调明年增长预估

    路透华盛顿4月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将2017年全球石
油日需求增长预估下调2万桶，至149万桶。
    
    EIA在其月报中将2018年全球石油日需求增长预估上调4万桶，至163
万桶。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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