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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 01:16 BJT

EIA月报: EIA上调今明两年全球石油日需求增幅预估

路透华盛顿2月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中,将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶,至105万桶. EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调6万桶,至141万桶.(完)

(编译 利棣儿; 审校 李军)
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