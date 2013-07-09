版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 10日 星期三 00:07 BJT

EIA月报: EIA上调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿7月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调1万桶，至88万桶。 EIA还将2014年全球石油日需求增长预估上调5万桶，至124万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐