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货币新闻 | 2013年 8月 7日 星期三 00:13 BJT

EIA月报: EIA上调2013年全球石油日需求增长预估，但调降明年预估

路透华盛顿8月6日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调21万桶，至109万桶。 EIA还在月报中将2014年全球石油日需求增长预估下调2万桶，至122万桶。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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