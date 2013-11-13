EIA月报: EIA上调2013年全球石油日需求增长预估，但调降明年预估

路透华盛顿11月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三在其月报中，将2013年全球原油日需求增长预估上调11万桶，至108万桶。 EIA还在月报中将2014年全球石油日需求增长预估下调3万桶，至114万桶。(完)