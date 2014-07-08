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货币新闻 | 2014年 7月 9日 星期三 00:08 BJT

EIA月报: EIA下调今年全球石油日需求增长预估，但上调明年预估

路透华盛顿7月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2014年全球石油日需求增长预估下调18万桶，至113万桶。

EIA在月报中将2015年全球石油日需求增长预估上调13万桶，至146万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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