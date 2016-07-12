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货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 01:19 BJT

EIA月报：EIA下调今年全球石油日需求增长预估，但上调明年预估

路透华盛顿7月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2016年全球石油日需求增长预估下调1万桶，至144万桶。

EIA在月报中还将2017年全球石油日需求增长预估上调2万桶，至149万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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