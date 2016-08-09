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货币新闻 | 2016年 8月 10日 星期三 00:17 BJT

EIA月报：上调今年全球石油日需求增长预估，但下调明年增长预估

路透华盛顿8月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二上调了今年全球石油日需求增长预估，但下调了明年的预估。

EIA在其月度预估中将今年全球原油日需求增长预估上调1万桶，至145万桶，但下调了明年全球原油日需求增长预估4万桶，至145万桶。(完)

(编译 刘静; 审校 李军)

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