EIA月报：EIA上调今年全球石油日需求增长预估，维持明年增长预估

标题新闻：5月全球粗钢产量同比升2%至1.43亿吨，中国粗钢产量升1.8%至7,230万吨-国际钢铁协会
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路透华盛顿5月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将2017年全球石油 日需求增长预估上调7万桶，至156万桶。 EIA在其月报中维持2018年全球石油日需求增长预估在163万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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欧洲央行（ECB） 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月20日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 26 192.0 1 * 7月 195.5 136 192.7 11 * 8月 196.7 242 194.8 59 * 9月 193.6 381 191.9 51 * 10月 191.4 686 189.5 97 * 11月 190.3 7262 188.7 856 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0