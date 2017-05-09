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货币新闻 | 2017年 5月 10日 星期三 00:27 BJT

EIA月报：EIA上调今年全球石油日需求增长预估，维持明年增长预估

    路透华盛顿5月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将2017年全球石油
日需求增长预估上调7万桶，至156万桶。
    
    EIA在其月报中维持2018年全球石油日需求增长预估在163万桶。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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