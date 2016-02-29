EIA月报：美国12月原油产量下降 因页岩油生产州产量减少

路透纽约2月29日 - 美国12月原油产量第三个月下降，因最大几个页岩油生产州产量减少，这表明持续19个月的油价下跌终于对产量产生了影响，不过海上原油产量增加抵消了页岩油产量减少的影响。

美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示，美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日，为2014年11月以来最低水平。

德克萨斯州原油产量减少6.5万桶至334万桶/日，创2015年5月以来最大月度降幅，产量也降至2014年10月以来的最低水平。北达科他州原油产量下降2.7万桶至114万桶/日，为2015年1月以来最大月度降幅，产量也创下2014年8月以来最低。

12月墨西哥湾原油产量大幅增长11.2万桶/日，11月为减少约8.1万桶/日。

数据显示，美国2015年全年石油产量增加72.2万桶至943万桶/日，2014年为增加125万桶至871万桶/日。

虽然这些数据有几个月的滞后，但却是交易员和分析师最关注的数据之一。这些交易员和分析师试图准确找到有关持续了六年的美国页岩油繁荣结束的最初迹象。

在国际油价徘徊在每桶30美元附近的近10年低点之际，很多人认为减产已经开始。不过，减产幅度仍不得而知。

“美国，尤其是德克萨斯州和北达科他州的页岩油产量减少，将继续盖过墨西哥湾产量增加的影响，因未来数月页岩油产量降幅将继续加大，”纽约RBC Capital Markets的能源策略负责人Michael Tran说。

不过，专家表示，石油产量减少或许受到了极端天气的影响，包括Alberta冬季为90年来最暖和，以及德克萨斯州遭遇的厄尔尼诺(圣婴)现象引发的寒潮。(完)