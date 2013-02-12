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货币新闻 | 2013年 2月 13日 星期三 01:22 BJT

EIA月报: EIA下调今年非OPEC产油国产量增长预估

路透华盛顿2月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周二将非石油输出国组织(OPEC)国家2013年石油日产量增幅预估下调至120万桶,上月预估为140万桶.

EIA在其月度短期能源展望报告中预计2014年非OPEC石油日产量增幅预估由上月的130万桶上调至140万桶.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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