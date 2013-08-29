EIA库存周报：美国库欣原油库存八周累计减少1,300万桶

路透纽约8月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存6月底以来减少26%至3,659万桶，上周减少83.7万桶，但全国整体库存上升。

随着新的输油管线提高了库欣到墨西哥湾沿岸炼厂的输送能力，以及中西部需求上升，库欣库存已大幅下降。

库欣库存今年稍早达到了创纪录的5,200万桶，目前积压状况已经大幅缓解。EIA公布的数据显示，库欣原油库存过去八周总计下降了1,306万桶。

全美原油库存增加近300万桶至3.62亿桶，路透调查预估库存增加20万桶。

EIA数据公布之后美国原油期货 短暂下跌0.30美元，之后回升，1530GMT交投在109.93美元，上涨0.9%。

美国汽油库存下降58.7万桶至2.18亿桶，过去四周平均需求较上年同期高出1%，至每日917万桶。

馏分油库存下降31.6万桶至1.29亿桶。(完)