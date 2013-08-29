EIA库存周报：美国库欣原油库存八周累计减少1,300万桶

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约8月28日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存6月底以来减少26%至3,659万桶，上周减少83.7万桶，但全国整体库存上升。
随着新的输油管线提高了库欣到墨西哥湾沿岸炼厂的输送能力，以及中西部需求上升，库欣库存已大幅下降。
库欣库存今年稍早达到了创纪录的5,200万桶，目前积压状况已经大幅缓解。EIA公布的数据显示，库欣原油库存过去八周总计下降了1,306万桶。
全美原油库存增加近300万桶至3.62亿桶，路透调查预估库存增加20万桶。
EIA数据公布之后美国原油期货 短暂下跌0.30美元，之后回升，1530GMT交投在109.93美元，上涨0.9%。
美国汽油库存下降58.7万桶至2.18亿桶，过去四周平均需求较上年同期高出1%，至每日917万桶。
馏分油库存下降31.6万桶至1.29亿桶。(完)
(编译 张荻； 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。