EIA下调今明两年全球石油需求增长预估

* EIA称美国汽油价格料将更加下跌

* 下调对WTI价格预估,布兰特原油料走跌

* 美国石油产量料将达1997年以来最高

路透华盛顿7月10日电---美国能源资料协会(EIA)周二将2012年全球石油日需求增幅预估下调13万桶,至67万桶,因预期全球经济成长将放缓.

EIA在其月报中还将2013年全球石油日需求增幅预估下调36万桶,至73万桶.

EIA表示,全球石油需求成长料较先前预估要慢,因全球经济成长恐不乐观.与一个月前相比,EIA将其对2012年经济成长预估下修0.1%、2013年调降0.6%.

全球需求前景疲弱,意谓着今年下半年西德克萨斯中质油(WTI)均价料为每桶88美元,较EIA一个月前的预估下滑7美元.EIA预估WTI明年均价也约莫是这个水准.

EIA报告称,欧洲指标布兰特原油今年均价料为每桶106美元,明年均价料跌至约98美元.EIA从本月起在其短期能源月报(STEO)中增加布兰特原油价格预估.

"EIA下修价格预估反映出对油市供需预期的改变,以及目前令市场信心承压的额外下行风险."EIA月报称.

美国WTI原油期货周二下跌至每桶约85美元,布兰特原油下滑至约99美元.

EIA官员Adam Sieminski表示,EIA下调全球石油需求增长预估,主要是因"欧债危机及中国经济成长可能疲弱,"但他说"明年石油需求增长大多将来自中国、中东及巴西."

**伊朗和美国产量**

Sieminski称,伊朗遭到制裁可能导致其今年底之前原油日均产量减少约100万桶,至360万桶.明年日均产量料更进一步下滑20万桶.

EIA报告称,就在预期伊朗产量减少的同时,美国产量则料将因页岩油气的开采而迅速提升.

EIA说,今年美国石油产量料为日均630万桶,较去年水准高出约60万桶,达到1997年以来最高.明年日均产量应可再增加40万桶至670万桶.

"那样的增幅主要是受到石油钻采活动增加的带动,特别是在(美国)陆上致密油层,"EIA报告称.

EIA报告称,美国普通零售汽油均价预估将走跌,今年第三季时料跌至每加仑3.39美元.2011年时汽油均价为每加仑3.53美元,但预估今年及明年料分别为3.49美元、3.28美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。