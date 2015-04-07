EIA上调今明两年全球石油日需求增长预估

Apollo与黑石是加拿大Home Capital潜在买家--消息人士
路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透华盛顿4月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2015年全球石油日需求增长预估上调6万桶，至104万桶。
EIA在月报中将2016年全球石油日需求增长预估上调6万桶，至111万桶。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透多伦多/纽约5月2日 - 知情人士告诉路透，Apollo Global Management LLC 、黑石集团及Centerbridge Partners LP等收购公司均为加拿大最大另类抵押贷款机构Home Capital Group的潜在买家。
路透柏林5月2日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二表示，部分地区的超宽松货币政策正在提升再次发生全球金融危机的风险，他敦促及时采取退出超宽松政策的策略。
路透伦敦5月2日 - BP财务长周二表示，石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议若延长至2017年下半年，将可协助全球原油库存到年底时回到五年均值水准，并支持油价在约每桶55美元。