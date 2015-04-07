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国际财经 | 2015年 4月 8日 星期三 07:20 BJT

EIA上调今明两年全球石油日需求增长预估

路透华盛顿4月7日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2015年全球石油日需求增长预估上调6万桶，至104万桶。

EIA在月报中将2016年全球石油日需求增长预估上调6万桶，至111万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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