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国际财经 | 2015年 8月 12日 星期三 07:25 BJT

EIA下调今年全球石油日需求增长预估 但上调明年预估

路透华盛顿8月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，将2015年全球石油日需求增长预估下调1万桶，至126万桶。EIA在月报中将2016年全球石油日需求增长预估上调6万桶，至146万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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