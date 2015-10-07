2016年全球原油需求将创六年最大增幅--EIA月报

路透纽约10月6日 - 美国能源资料协会(EIA)公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创六年最大，同时非石油输出国组织(OPEC)产油国供应增长停滞，显示原油供应过剩缓解的速度快于预期。

根据EIA短期能源展望，2016年全球总体日供应量料增至9,598万桶，较上月预估下降0.1%；日需求量料增加27万桶至9,520万桶，较9月预估上升0.3%，部分归因于中国需求增长料增强的前景。

市场状况收紧之际，恰逢美国产量开始下滑，不过EIA最新预估显示美国年产量降幅小于此前预期。美国2016年原油日均产量料从2015年的925万桶降至886万桶，高于上次报告预估的882万桶。

受美国页岩油产量增加等影响，原油供应过剩，导致油价自2014年6月来重挫逾50%。

“非OPEC产油国供应几乎没有增长；沙特阿拉伯的策略奏效，”法国兴业银行驻纽约分析师Michael Wittner说，他指的是沙特将产量维持在高位以迫使效率较低的生产商离开市场的策略。“这从来不是几个月或几个季度的事，需要几年时间，而且就是这样起到作用的。”

EIA预计，今年全球表观库存增加约176万桶/日，明年增加80万桶/日。这意味着导致价格大跌的供应过剩情况在2016年将小幅缓解，随后一年市场将更加平衡。

油市面临的另一个问题是，中国需求是否正在减弱。EIA最新预估将2016年中国需求从前次预估的1,141万桶/日上调至1,148万桶/日，2015年料为1,118万桶/日。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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