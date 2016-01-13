EIA月报：2017年底前全球油市供应过剩的情形料将继续恶化

路透1月12日 - 美国政府在周二公布的一份展望报告中预测，全球石油供应过剩不断恶化的情形将持续至2017年底。原油价格崩跌至每桶30美元附近的12年低点，令能源企业步履蹒跚，而这份报告预计短期内问题难有缓解的希望。

美国能源资料协会(EIA)表示，随着西方国家解除对伊朗的出口制裁，该国新增石油产量应会加剧全球供应过剩。EIA预测，虽然明年美国供应会出现有限的下降，全球需求也将稳步增长，这些因素有助于缓解供应过剩，但要到2017年第三季才会下降，在此之前接近四年都将呈连续增加。

EIA在首次发布的2017年预测中表示，全球石油日产量可能从今年的逾9,590万桶升至将近9,670万桶。2017年日需求量料仅增加140万桶，增幅与2015和2016年相当。目前预测美国今年的日产量料减少70万桶至870万桶，2017年跌幅将放缓，产量将为每日850万桶左右。

“如果不发生什么大事，且新兴经济体没有重新活跃起来，那么在2017年底前油价看来不会走高，”ClearView Energy Partners能源政策分析师Kevin Book说。

EIA还预计，如果西方解除对伊朗的制裁，伊朗石油出口增势将持续至2017年，日出口量2016年料增加30万桶，2017年进一步增加50万桶。

尽管解除制裁的时间尚不确定，但EIA推测核协议将在2016年前三个月生效，因为伊朗在履行核协议规定的义务方面“进展快于预期”。

沙特的石油产量持续处于高位，加重了供应过剩，美国石油生产商遭受严重冲击。本周中国股市下跌引发的担忧情绪，打压油价走低，布兰特和美国原油期货周二双双短暂跌破每桶30美元。

布兰特原油2016年均价料在每桶40美元，2017年料为50美元；美国原油2016年和2017年均价预计分别比布兰特油价低大约2美元和3美元。

“我们的油价预估仍相当温和，”EIA负责人Adam Sieminski周二对记者谈及该报告时称，“全球油价正处于再平衡的过程中，但这需要花费一段时间。”(完)