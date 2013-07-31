EIA库存周报：美国库欣原油库存减少190万桶至2012年4月以来最低

路透7月31日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国库欣在7月26日止当周原油库存减少190万桶，降至2012年4月以来的最低水平。

库欣原油库存为4,210万桶，自6月底以来减少了750万桶，因输油管项目改善了向墨西哥湾沿岸地区炼厂运输石油的能力且炼厂石油消费量也有所增加。

上周，墨西哥湾沿岸地区炼厂日均净加工量持平于840万桶，接近6月底创下的历史高点850万桶，远高于去年同期的770万桶。

美国中西部的原油日均净加工量从360万桶下滑至350万桶。

“库欣库存正在下滑，是个好信号...随着更多原油输往墨西哥湾区，这也表明我们的基础设施开始运行，”Price Futures的分析师Phil Flynn表示。

墨西哥湾区炼厂的产能利用率从94.2%下降到93.9%，但仍是全美最高。美国中西部的产能利用率下降1个百分点至93.8%，东海岸上升1个百分点至86.8%。