EIA库存周报:美国上周原油库存因进口增长而攀升，汽油库存下降

《美国重要政经日程》-4月5日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透纽约3月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加，由于进口增长；汽油库存则下降，因为炼厂的原油加工量减少。
3月8日止当周原油库存增加262万桶，分析师此前预期为增加230万桶。库存上升的原因在于原油进口量增加22.7万桶，达到749万桶。
EIA数据显示，炼厂产能利用率下降1.2个百分点至81.0%，预期为上升0.2个百分点。
汽油库存下滑357万桶至12月以来最低水准，路透此前访问的分析师预计下降120万桶。
EIA报告称，汽油四周平均需求较上年同期增长1.1%。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增长8.3万桶，预期为减少180万桶。美国中西部地区的馏分油库存增加100万桶，至去年4月以来的最高位。
EIA指出，美国精炼油品日进口量增加17.3万桶，至220万桶。
原油期货交割地库欣的原油库存减少153万桶，至4,932万桶。
“库欣的库存降幅比较大。这属于供应过剩的地区。”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
Flynn还说，汽油库存下降对汽油期货市场有利，尽管汽油库存通常在冬末都会下降，因为炼厂在此时减少冬季等级的汽油库存，为增加夏季等级的汽油作准备。
美国原油期货 价格在库存报告公布后缩减涨幅。1500GMT时，原油期货价格上涨0.42美元报每桶92.96美元。报告公布前的升幅为0.6美元。
美国汽油期货 上升0.8%至每加仑3.1744美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰; 审校 张荻)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1430 - 美国能源资料协会(EIA)发布一周石油库存与产出数据 1500 - 农业部发布月度牲畜存栏和肉类贸易数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 1800 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月14-15日会议记录 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/10/2017 13周和26周期国库券 04/06/2017 04/13/2017 04/10/2017 三年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 10年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/11/2017 四周期国库券 04/10/2017 04/13/2017 04/12/2017 30年期公债 04/06/2017 04/17/2017 04/17/2017 13周和26周期国库券 04/13/2017 04/20/2017 04/18/2017 四周期国库券 04/17/2017 04/20/2017 04/20/2017 五年期TIPS
路透4月4日 - 美国股市周二收盘基本持平，因投资者在第一季业绩期到来前离场观望，并对美国总统特朗普兑现税改等承诺的能力感到不安。