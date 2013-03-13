EIA库存周报:美国上周原油库存因进口增长而攀升，汽油库存下降

路透纽约3月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加，由于进口增长；汽油库存则下降，因为炼厂的原油加工量减少。

3月8日止当周原油库存增加262万桶，分析师此前预期为增加230万桶。库存上升的原因在于原油进口量增加22.7万桶，达到749万桶。

EIA数据显示，炼厂产能利用率下降1.2个百分点至81.0%，预期为上升0.2个百分点。

汽油库存下滑357万桶至12月以来最低水准，路透此前访问的分析师预计下降120万桶。

EIA报告称，汽油四周平均需求较上年同期增长1.1%。

包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增长8.3万桶，预期为减少180万桶。美国中西部地区的馏分油库存增加100万桶，至去年4月以来的最高位。

EIA指出，美国精炼油品日进口量增加17.3万桶，至220万桶。

原油期货交割地库欣的原油库存减少153万桶，至4,932万桶。

“库欣的库存降幅比较大。这属于供应过剩的地区。”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

Flynn还说，汽油库存下降对汽油期货市场有利，尽管汽油库存通常在冬末都会下降，因为炼厂在此时减少冬季等级的汽油库存，为增加夏季等级的汽油作准备。

美国原油期货 价格在库存报告公布后缩减涨幅。1500GMT时，原油期货价格上涨0.42美元报每桶92.96美元。报告公布前的升幅为0.6美元。

美国汽油期货 上升0.8%至每加仑3.1744美元。(完)

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