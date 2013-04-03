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货币新闻 | 2013年 4月 4日 星期四 07:57 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存升至1990年以来最高，油品库存下降

路透纽约4月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至1990年以来最高，尽管原油进口下降。

3月29日止当周美国原油库存增加271万桶，至逾3.88亿桶；分析师预期为增加220万桶。

与此同时，上周美国国内原油产量保持在每日715万桶，与此前一周持平且接近上月稍早创下的20年高位。EIA称，原油日进口量减少22.7万桶，至789万桶。

尽管炼厂产能利用率上升0.6个百分点至86.3%，但上周美国油品库存仍下降。路透调查中的分析师此前预计，产能利用率上升0.4个百分点。

美国汽油库存下降57.2万桶，分析师预期为下降80万桶。

包括取暖油与柴油的馏分油库存下降227万桶，分析师预期为下降110万桶。

“考虑到市场关注原油库存和汽油库存分别出现增长和小幅下滑的情况，此份报告有些利空，”纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称。

数据公布后，美国原油期货 扩大稍早跌幅。

EIA数据还显示，美国油品日进口量增加28.7万桶，至185万桶。

美国原油期货合约交割地库欣的原油库存下降28.7万桶，至4,918万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 张涛)
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