EIA库存周报：美国上周原油库存升至1990年以来最高，油品库存下降

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透纽约4月3日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至1990年以来最高，尽管原油进口下降。
3月29日止当周美国原油库存增加271万桶，至逾3.88亿桶；分析师预期为增加220万桶。
与此同时，上周美国国内原油产量保持在每日715万桶，与此前一周持平且接近上月稍早创下的20年高位。EIA称，原油日进口量减少22.7万桶，至789万桶。
尽管炼厂产能利用率上升0.6个百分点至86.3%，但上周美国油品库存仍下降。路透调查中的分析师此前预计，产能利用率上升0.4个百分点。
美国汽油库存下降57.2万桶，分析师预期为下降80万桶。
包括取暖油与柴油的馏分油库存下降227万桶，分析师预期为下降110万桶。
“考虑到市场关注原油库存和汽油库存分别出现增长和小幅下滑的情况，此份报告有些利空，”纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称。
数据公布后，美国原油期货 扩大稍早跌幅。
EIA数据还显示，美国油品日进口量增加28.7万桶，至185万桶。
美国原油期货合约交割地库欣的原油库存下降28.7万桶，至4,918万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜; 审校 张涛)
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路透约翰内斯堡4月10日 - 南非兰特兑美元周一延续近期跌势，因在前财长戈尔丹被突然革职后，两家评等机构上周将该国债信评等下调至“垃圾级”，令投资人感到不安。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应