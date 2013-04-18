EIA库存周报：上周美国原油库存意外减少，但库欣原油库存上升

路透纽约4月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周意外下滑，因进口大跌，不过俄克拉荷马州库欣的原油库存跳增。

截至4月12日当周美国原油库存下降123万桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加130万桶。而此前一周原油库存曾触及1990年以来的最高水准，因美国国内生产继续攀升。

墨西哥湾地区降幅最高，当地原油库存减少了180万桶。但俄克拉荷马州库欣的原油库存增加逾100万桶，至5,115万桶。

美国原油库存总体下降，因日进口量减少28.9万桶，至每日739万桶。

EIA报告称，截至4月12日当周汽油库存减少63.3万桶，之前分析师预估为减少50万桶。

截至4月12日当周炼厂产能利用率下降0.5个百分点至86.3%。同期馏分油库存增加236万桶，预估为减少50万桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻