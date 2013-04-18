EIA库存周报：上周美国原油库存意外减少，但库欣原油库存上升

投行观点：Cemex目标价从10.5美元上调至11.5，评级为买入--汇丰
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路透纽约4月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国原油库存上周意外下滑，因进口大跌，不过俄克拉荷马州库欣的原油库存跳增。
截至4月12日当周美国原油库存下降123万桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加130万桶。而此前一周原油库存曾触及1990年以来的最高水准，因美国国内生产继续攀升。
墨西哥湾地区降幅最高，当地原油库存减少了180万桶。但俄克拉荷马州库欣的原油库存增加逾100万桶，至5,115万桶。
美国原油库存总体下降，因日进口量减少28.9万桶，至每日739万桶。
EIA报告称，截至4月12日当周汽油库存减少63.3万桶，之前分析师预估为减少50万桶。
截至4月12日当周炼厂产能利用率下降0.5个百分点至86.3%。同期馏分油库存增加236万桶，预估为减少50万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 许娜)
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