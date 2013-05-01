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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 07:28 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高位，因进口增加

路透纽约5月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至历史高位，因进口增加，即便美国炼厂处理原油量增加。

截至4月26日当周美国原油库存增加670万桶，至3.9528亿桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加100万桶。原油库存触及EIA 1982年以来历史数据的最高水平。之前的纪录在1990年，当时库存达到3.919亿桶。

上周库存增加最多的地区为墨西哥湾地区，增加770万桶，为当地2010年7月以来最大单周增幅。

EIA指出，上周美国原油日进口增加60.2万桶，至每日812万桶。

EIA数据显示，油品库存涨跌互现，同时炼厂提高产能利用率。

汽油库存减少182万桶，分析师预期为减少90万桶。

包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加47.4万桶，分析师原预估增加30万桶。

炼厂产能利用率上升0.9个百分点至84.4%。路透调查分析师原预期炼厂产能利用率上扬0.7个百分点。

数据公布后，美国原油期货 扩大下跌。1526GMT时跌2.96美元至每桶90.50美元。报告公布前为跌2.5美元。

“原油库存大幅增加，令该报告利空，”纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。“这盖过了汽油库存下降，即便每年这个时候都关注汽油库存水平。”

库欣原油库存降138万桶至4,980万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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