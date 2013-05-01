EIA库存周报：美国上周原油库存增至纪录高位，因进口增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约5月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存升至历史高位，因进口增加，即便美国炼厂处理原油量增加。
截至4月26日当周美国原油库存增加670万桶，至3.9528亿桶，路透调查访问的分析师此前预估为增加100万桶。原油库存触及EIA 1982年以来历史数据的最高水平。之前的纪录在1990年，当时库存达到3.919亿桶。
上周库存增加最多的地区为墨西哥湾地区，增加770万桶，为当地2010年7月以来最大单周增幅。
EIA指出，上周美国原油日进口增加60.2万桶，至每日812万桶。
EIA数据显示，油品库存涨跌互现，同时炼厂提高产能利用率。
汽油库存减少182万桶，分析师预期为减少90万桶。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加47.4万桶，分析师原预估增加30万桶。
炼厂产能利用率上升0.9个百分点至84.4%。路透调查分析师原预期炼厂产能利用率上扬0.7个百分点。
数据公布后，美国原油期货 扩大下跌。1526GMT时跌2.96美元至每桶90.50美元。报告公布前为跌2.5美元。
“原油库存大幅增加，令该报告利空，”纽约对冲基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff称。“这盖过了汽油库存下降，即便每年这个时候都关注汽油库存水平。”
库欣原油库存降138万桶至4,980万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫； 审校 张明钧)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。