EIA库存周报：美国上周原油库存大降，东海岸汽油库存减少

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约6月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国上周原油库存降幅远高于预期，因进口量大跌。东海岸汽油库存下降。
据EIA数据，5月31日止原油库存下降近630万桶，主因墨西哥湾地区的库存减少250万桶。路透访问的分析师先前预计降幅仅为40万桶。
当周东海岸原油库存下降95万桶，中西部库存下降100万桶。西海岸原油库存减少近160万桶。
原油库存下降是因为原油进口量降至日均720万桶，为去年12月以来最低水平。去年12月时，墨西哥湾地区炼油厂减少进口原油，以降低库存节省税费。
据EIA数据，美国原油期货交割地--库欣的原油库存该周减少48.4万桶，为5月初以来首次下降。
数据发布后，美国原油期货 价格上涨逾1美元，1458GMT时报94.02美元，涨0.71美元。
“库存下降再度引发了买盘，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian称。
“库存下降意味着，我们经受住了油价跌至92美元下方的考验，现在正推动油价上涨，但我不确定一周的库存大降能有那么大的影响。”
美国汽油库存意外减少36.6万桶，分析师预期为增加50万桶。
东海岸汽油库存当周下降180万桶，为2012年9月来最大降幅，然而该地区汽油库存仍较上年同期水平高出610万桶。
馏分油库存增加260万桶，较分析师预期的120万桶增幅超出逾一倍。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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