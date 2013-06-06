EIA库存周报：美国上周原油库存大降，东海岸汽油库存减少

路透纽约6月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国上周原油库存降幅远高于预期，因进口量大跌。东海岸汽油库存下降。

据EIA数据，5月31日止原油库存下降近630万桶，主因墨西哥湾地区的库存减少250万桶。路透访问的分析师先前预计降幅仅为40万桶。

当周东海岸原油库存下降95万桶，中西部库存下降100万桶。西海岸原油库存减少近160万桶。

原油库存下降是因为原油进口量降至日均720万桶，为去年12月以来最低水平。去年12月时，墨西哥湾地区炼油厂减少进口原油，以降低库存节省税费。

据EIA数据，美国原油期货交割地--库欣的原油库存该周减少48.4万桶，为5月初以来首次下降。

数据发布后，美国原油期货 价格上涨逾1美元，1458GMT时报94.02美元，涨0.71美元。

“库存下降再度引发了买盘，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian称。

“库存下降意味着，我们经受住了油价跌至92美元下方的考验，现在正推动油价上涨，但我不确定一周的库存大降能有那么大的影响。”

美国汽油库存意外减少36.6万桶，分析师预期为增加50万桶。

东海岸汽油库存当周下降180万桶，为2012年9月来最大降幅，然而该地区汽油库存仍较上年同期水平高出610万桶。

馏分油库存增加260万桶，较分析师预期的120万桶增幅超出逾一倍。(完)

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