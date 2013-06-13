EIA库存周报：美国东海岸汽油库存升至14个月高点,夏季驾车高峰来临

标题新闻：加拿大3月房屋开工年率为25.37万户，2月修正为21.43万户--CMHC
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路透纽约6月12日 - 美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，随着夏季驾驶出行高峰开始，美国东海岸汽油库存上周升至2012年2月来的最高水平，增加了油价将低于去年的可能。
EIA周度数据显示，人口密集的东海岸地区汽油库存上升290万桶至6,380万桶，抵消了美国其他地区库存下降的影响。
6月7日止当周汽油库存增加270万桶，远高于路透访问的分析师预计的增加60万桶。
受数据影响，纽约商业期货交易所(NYMEX)的RBOB汽油期货 合约一度降至每加仑2.80美元的本周低点，之后企稳回升。
“汽油期货没有大跌的原因是股市有所上涨，”Price Futures分析师Phil Flynn解释。
EIA周二称，美国汽油零售价格今年将降至每加仑3.49美元，低于去年的3.63美元。
市场格外关注东海岸库存，因其靠近纽约港，即RBOB期货合约的交货点。
EIA数据还显示原油库存增加，但增幅远低于美国石油协会(API)前一天发布的数据。
据EIA数据，原油库存增250万桶至3.94亿桶，低于美国石油协会(API)数据中接近900万桶的增幅。
布兰特原油 价格涨0.63美元至每桶103.59美元，美国原油涨0.57美元至每桶95.95美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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