EIA库存周报：美国原油库存微升，东海岸汽油库存下降

路透纽约6月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三数据显示，美国原油库存上周小幅增加，东海岸汽油库存下降。

6月14日止当周美国原油库存增幅略高于30万桶，西海岸地区库存上升120万桶，抵消了墨西哥湾地区库存几乎等量下降的影响。路透调查的分析师曾预计美国原油库存减少50万桶。

EIA数据显示，库欣原油库存下降66.9万桶至4,860万桶，为去年12月来最低水平。

炼油厂产能利用率上升1.8个百分点至89.3%。

6月14日止当周美国汽油库存增加18.3万桶，低于增加70万桶的预估值。东海岸汽油库存下降150万桶。

馏分油库存下降近50万桶，预估为增加40万桶。东海岸地区馏分油库存增加240万桶，抵消了墨西哥湾地区库存减少320万桶的影响。(完)

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