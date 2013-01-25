版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 10:31 BJT

EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,汽油库存下降但馏分油库存增加

路透纽约1月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存因原油加工量减少而上升.汽油库存下降,馏分油库存则增加.

EIA数据显示,截至1月18日止当周美国原油库存上升281万桶,分析师原先预估为增加180万桶.上周炼厂产能利用率下降4.3个百分点至83.6%.

分析师和交易商一直预期,适逢炼厂可能大举维修,炼油产量将下降.

上周美国汽油库存下降174万桶,路透调查预估为增加150万桶.

EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加50.8万桶,分析师此前预计为增加40万桶.

EIA称,上周美国原油日进口量减少30.1万桶至769万桶.成品油日进口量增加38.3万桶至216万桶.

美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少47.1万桶至5,139万桶.

在EIA库存数据公布之后,美国原油期货扩大涨幅,1627GMT时上涨1.15美元,报每桶96.38美元.数据公布前涨幅为约0.9美元.

纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称:"目前的焦点放在原油上,那么该报告偏空,因为原油库存的增幅很可观."他还表示,然汽油库存减少,可望支撑价格.

分析师和交易商称,墨西哥湾沿岸地区这个冬季的炼厂维修项目力度或比平时更大.而中西部几家炼厂也可能进行大修.过去几年,中部一些炼厂因当地廉价原油带来了高利润而推迟检修,但或将在2013年被迫完成更大范围的维修.

根据EIA数据,上周墨西哥湾地区原油库存大幅增加543万桶,抵消了西海岸252万桶的库存减少.上周美国全国原油日产量下降5.2万桶至698万桶.

EIA称,美国近期成品油需求平淡,汽油四周平均日消耗量降至832万桶的近一年低点.馏分油日消耗量降至329万桶,为2009年7月来最低. (编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐