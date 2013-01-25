EIA库存周报: 上周美国原油库存上升,汽油库存下降但馏分油库存增加

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透纽约1月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存因原油加工量减少而上升.汽油库存下降,馏分油库存则增加.
EIA数据显示,截至1月18日止当周美国原油库存上升281万桶,分析师原先预估为增加180万桶.上周炼厂产能利用率下降4.3个百分点至83.6%.
分析师和交易商一直预期,适逢炼厂可能大举维修,炼油产量将下降.
上周美国汽油库存下降174万桶,路透调查预估为增加150万桶.
EIA数据显示,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加50.8万桶,分析师此前预计为增加40万桶.
EIA称,上周美国原油日进口量减少30.1万桶至769万桶.成品油日进口量增加38.3万桶至216万桶.
美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少47.1万桶至5,139万桶.
在EIA库存数据公布之后,美国原油期货扩大涨幅,1627GMT时上涨1.15美元,报每桶96.38美元.数据公布前涨幅为约0.9美元.
纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff称:"目前的焦点放在原油上,那么该报告偏空,因为原油库存的增幅很可观."他还表示,然汽油库存减少,可望支撑价格.
分析师和交易商称,墨西哥湾沿岸地区这个冬季的炼厂维修项目力度或比平时更大.而中西部几家炼厂也可能进行大修.过去几年,中部一些炼厂因当地廉价原油带来了高利润而推迟检修,但或将在2013年被迫完成更大范围的维修.
根据EIA数据,上周墨西哥湾地区原油库存大幅增加543万桶,抵消了西海岸252万桶的库存减少.上周美国全国原油日产量下降5.2万桶至698万桶.
EIA称,美国近期成品油需求平淡,汽油四周平均日消耗量降至832万桶的近一年低点.馏分油日消耗量降至329万桶,为2009年7月来最低. (编译 王兴亚; 审校 戴素萍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进