EIA库存周报: 上周美国原油库存急增近600万桶,汽油库存降幅超乎预期

路透纽约1月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存急增;燃料库存的降幅则远超乎预期.

截至1月25日止当周,商业原油库存增加近600万桶,其中墨西哥湾沿岸地区就增加了190万桶.路透调查的分析师预估为增加260万桶.

根据EIA的数据,整体美国原油库存因而达到3.69亿桶.在中西部地区,来自北达科他及加拿大的原油量一直在增加,上周库存因而创下近1.18亿桶的纪录高位.

西部沿岸地区的商业库存增加近170万桶,东岸库存增加近140万桶.此外,在战略石油储备中的非商业原油库存则增加了20万桶.

美国原油期货合约交割地库欣的原油库存增加28.4万桶至5,170万桶.

原油日进口增加33.8万桶,至每日逾800万桶.

该周汽油库存减少95.6万桶,市场预估为减少10万桶.东岸所增加的120万桶被其他地区的减少所抵销.

东岸汽油库存自11月初以来已增加了逾1,000万桶.目前东岸库存则是来到近5,520万桶,为2012年4月以来最高水准.

西岸汽油库存减少了100万桶.

馏分油库存减少230万桶,市场预估为下滑110万桶.东岸和中西部库存各减少100万桶.

取暖油库存减少60万桶,最大的取暖油市场--东岸,其库存减少68万桶,因该地区天候寒冷.

炼厂产能利用率增加1.4%至85%.

Tradition Energy分析师Gene McGillian表示,"如果我们持续关注这些油品库存及需求数据,就可以得到更好的线索来研判上周或上上周的市场整体情况是否受到基本面前景改善的支撑."

过去四周的美国总燃料需求较上年同期成长0.5%,汽油需求增加3%,馏分油需求则减少6.3%.(完)

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