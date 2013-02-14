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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 12:42 BJT

EIA库存周报: 上周美国原油库存小增56万桶,汽油和馏分油库存下降

路透纽约2月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存小幅增加,汽油和馏分油库存下降,因炼厂产量减少.

截至2月8日止当周,商业原油库存增加56万桶,路透调查的分析师预估为增加240万桶.

EIA数据显示,炼厂产能利用率减少0.4百分点至83.8%.

根据EIA报告,汽油库存减少80.3万桶,分析师预估为增加30万桶.四周汽油需求均值较上年同期成长4.4%.

然美国东岸的汽油库存增加170万桶至2012年3月以来最高水准.

馏分油库存减少368万桶,市场预期为减少160万桶.

上周美国原油日进口减少5.6万桶,至每日747万桶.美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少112万桶至5,024万桶.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 郑茵)

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