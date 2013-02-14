EIA库存周报: 上周美国原油库存小增56万桶,汽油和馏分油库存下降

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透纽约2月13日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存小幅增加,汽油和馏分油库存下降,因炼厂产量减少.
截至2月8日止当周,商业原油库存增加56万桶,路透调查的分析师预估为增加240万桶.
EIA数据显示,炼厂产能利用率减少0.4百分点至83.8%.
根据EIA报告,汽油库存减少80.3万桶,分析师预估为增加30万桶.四周汽油需求均值较上年同期成长4.4%.
然美国东岸的汽油库存增加170万桶至2012年3月以来最高水准.
馏分油库存减少368万桶,市场预期为减少160万桶.
上周美国原油日进口减少5.6万桶,至每日747万桶.美国原油期货合约交割地库欣的原油库存减少112万桶至5,024万桶.(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍; 审校 郑茵)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f